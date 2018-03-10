فيديو | ليفربول يتعثر أمام مانشستر يونايتد

وطن للأنباء: خسر ليفربول، السبت، مباراته أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف واحد، في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة، على ملعب "أولد ترافورد".

وقاد المهاجم الشاب ماركوس راشفورد يونايتد لتحقيق هذا الانتصار، بإحرازه هدفين في الدقيقتين 14 و24، فيما أحرز مدافع يونايتد إريك بايلي هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 65 نقطة، متقدّما بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي بات مهدّدا بفقدان المركز الثالث في حال فاز توتنهام على مضيفه بورنموث مساء الأحد.