فوز صعب للريال على إيبار

وطن للأنباء: قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه إيبار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب إيبوروا، برسم منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الملكي في الدقيقتين 34 و84، بينما أحرز المدافع إيفان راميس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 57 نقطة ليظل في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 39 في المركز الثامن.