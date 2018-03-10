استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في عوريف

نابلس- وطن للأنباء: استشهد شاب وصل بجراح حرجة للغاية الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، برصاص الاحتلال في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأعلنت الصحة استشهاد الشاب عُمير شحادة (19 عاماً) برصاص الاحتلال في عوريف.

وكان الهلال الأحمر، أفاد بإصابة مواطنين في عوريف بالرصاص الحي، احدى الاصابات بالصدر وصفت بالخطيرة جدا، فيما كانت الاصابة الثانية بالفخد ووصفت بالخطيرة، وتم نقلها لمستشفيات نابلس.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، مساء اليوم، بـ " إصابة الشاب عُمير شحادة 19 عاما برصاصة في الصدر، وصفت إصابته بالخطيرة جدا، والطفل همام صبحي 16 عاما برصاصة في القدم، خلال تصدي الأهالي لهجوم مستوطنين في قرية عوريف جنوب نابلس".