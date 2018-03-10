أريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان ويعتقل 3 شبان

أريحا- وطن للأنباء: داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مدينة أريحا من المدخل الشمالي.

وأوضح شهود عيان أن جيش الاحتلال يقتحم اريحا من المدخل الشمالي، ويحاصر أحد البنايات حديثة البناء.

وأضاف الشهود أن البناية التي يحاصرها الاحتلال حديثة البناء، تقع مقابل جامعة الاستقلال القريبه من قصر هشام.

وذكر رئيس نادي الأسير في محافطة اريحا عيد براهمه بان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، واعتقلت ثلاث شبان وهم كرم ناصر فواز عايد و معين عكيله و عميد اكتفي.