عنصرية ضد اللغة.. أمر يمنع استخدام العربية في مقاهي اسرائيلية

القدس- وطن للأنباء: أمر مدير أحد فروع شبكة الكافيهات الإسرائيلية المعروفة "أروما"، الموظفين، في فرع "عاراد" بالنقب، أمس الجمعة، عدم استخدام اللغة العربية، حتى مع الزبائن أنفسهم، وفقا لما جاء في موقع "ماكو" الإسرائيلي.

وقال شخصٌ مقرّب لأحد موظفّي الفرع إنه، وبعد الرسالة المستفزّة للمدير، سُئِلَ من قبل موظّفٍ آخر: "لم أفهم، هل أتحدث العبريّةَ حتّى لو كان الزبون عربيّا؟"، والمفاجئة الكبيرة كانت حين أجاب المدير بنعم، وإنه يتوقع الامتناعَ عن استخدامِ اللغة العربيّة من جميع العمّال.

وذكر الموقع أن أحد المقرّبين لأحد الموظفين، صرّح بأن "اللغة العربية لغةٌ رسمية، وهذه الخطوة غير مفهومة، وزبائن أروما هم من العرب أيضا، وهذا قرارٌ عنصريّ(...) وبيّن أن أحد عمّال الفرع غضب من هذه التعليمات العنصرية التي أطلقها مدير الفرع.

وهاجمت عضو الكنيست كسانيا سباتلوفا، التصرّف الذي قام به المدير، قائلة: "من يخاف من اللغة العربية في إسرائيل؟، اللغة العربية هي لغة اليهود الذين قدموا من الدول العربية وليست لغة العرب في الدولة فقط".

وأضافت سباتلوفا: "لا يمكن أن يكون هناك سبب مقنع لقرار منع عمّال فرع أروما في عراد للتحدّث فيما بينهم بلغتهم الأم"، مُشيرة إلى أن "هذا تمييز صارخٌ يظهر مرّة في مستشفى يمنعون فيه الممرضين والممرضات التحدث فيما بينهم باللغة الروسية، ومرّة أخرى يمنعون العمال في فرع أروما أو في محطّةِ وقود من التحدث فيما بينهم باللغة العربية. لا مكان لمثل هذا التمييز في دولة إسرائيل".

ووفقا للموقع، فإن أحمد الطيبي، سيُثير الموضوع بصورة مستعجلة في الكنيست.