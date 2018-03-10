السودان: لقاءاتنا مع المصريين لصالح الأمن الإقليمي

وطن للأنباء- وكالات: لتقى وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد، بمدير المخابرات المصرية بالوكالة اللواء عباس كامل، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع السودانية اليوم السبت.

وأكد الطرفان ضرورة التعاون بين البلدين لصالح الأمن الإقليمي.

ووصف بيان وزارة الدفاع السودانية العلاقات المصرية بالمهمة والاستراتيجية، مشددا على أهمية التواصل الأمني بين البلدين.

وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أهمية العلاقات بين البلدين لحماية الأمن الإقليمي، مطالبا باستلهام تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية "كنموذج حقق نجاحات مقدرة في جوانب متعددة".

وقال مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إن التحديات التي تواجهها المنطقة تفرض التواصل على البلدين، مضيفا أن التوافق على اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة الوضوح بين البلدين جعله يتفائل بسير الأمور فى الطريق الصحيح.

وتوترت العلاقات المصرية السودانية لاستدعاء السودان سفيرها في مصر على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة، إلا أن التوتر قد تراجع بعد اجتماع رباعي في القاهرة، ضم وزيري خارجية البلدين، ورئيسا جهازي المخابرات.