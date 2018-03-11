مفوض حقوق الانسان في الامم المتحدة : الاستيطان جريمة حرب

وطن للأنباء- وكالات: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس تشكل جريمة حرب.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هذه الكلمات عبر بها المفوض السامي خلال تقرير سيقدمه في التاسع عشر من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي.

وكتب المفوض في تقريره "إقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك تقديم الحوافز الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لسكانها، بهدف نقل السكان الإسرائيليين إلى أراضٍ تحتلها قوة محتلة، أمرا يشكل انتهاكا للمادة 147 من اتفاقية جنيف".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير واحد من بين ستة تقارير ستقدم لمجلس الأمن ضد "إسرائيل" من بينها ما يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بالضفة والقدس، وآخر يركز على أعمالها في مرتفعات الجولان.