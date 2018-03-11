تقديم شكوى لإدارة سجون الاحتلال بسبب ارتفاع أسعار "الكانتينا"

رام الله- وطن للأنباء: قال نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، إنه تم تقديم شكاوى لإدارة سجون الاحتلال على ارتفاع أسعار الكانتين الباهظة مقارنة بالسوق المحلي في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا ردود إيجابية على هذه الشكاوى .

وتأتي هذه الشكوى في حين يواصل ما يقارب الـ 500 أسير مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة المستويات، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري والممارسات التعسفية بحقم.

من الجدير ذكره أن الأسرى موزعين على سجون عوفر والنقب ومجدو، إضافة لمشاركة 3 أسيرات في شجن الشارون، وهم من كافة الفصائل .