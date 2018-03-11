ائتلاف عدالة: إحالة نشطاء من حراك المعلمين للتقاعد المبكر هو إجراء عقابي

رام الله- وطن للأنباء: أكد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" في بيان له اليوم تعقيبا على قرار الحكومة بإحالة نشطاء من حراك المعلمين الى التقاعد المبكر بأن هذا القرار هو قرار مجحف بحق نشطاء ونقابيين دافعوا عن كرامتهم وكرامة زملائهم ويهدف الى إسكات صوت الناس ويندرج تحت قرار ات الفصل التعسفي والذي لجأت له الحكومه لفصل نقابيين وبدون وبدون وجهه حق وذلك بهدف الانتقام من النشطاء الذين ينتقدون الحكومة أو يتظاهرون ضد سياساتها من أجل تحسين ظروف حياتهم.

حيث أعطى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، مجلس الوزراء صلاحية إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر، بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية وبدون الاستناد الى معايير حقيقية وقرارات صادره عن لجنه مشكله من ممثلين عن الموظفين وعن الحكومه وقانونيين مستقلين . وعلى إثر هذا القرار تم إحالة 117 موظف للتقاعد المبكر دون طلب منهم ولأسباب "فنية وإدارية" بحسب الوزارة.

وأكد ائتلاف "عداله "في بيانه أن هذا القرار لا يمثل سوى حالة من العنف المباشر اتجاه المعليمن دون أي نوايا حقيقية لاحتواء أزمة بنيوية سببها سوء توزيع الموارد المالية والتصرف فيها. بل العمل على تعقيدها والتمهيد لهزات اجتماعية، وحركات اجتماعية أعنف. فلا يمكن فصل الجدل الحالي حول قضية إحالة بعض المعلمين إلى التقاعد المبكر عن أحداث حراك المعلمين عام 2016، فضمان استمرار ديمومة العملية التعليمية دون تعطيل أولوية مجتمعية هامة للجميع، وإغلاق المدراس يتحول إلى ظاهرة مقلقة إذا فشلت السلطة القائمة عن إيجاد حل جذري عادل منصف للتجاوب مع مطالب المعلمين، واللجوء إلى إجراءات عقابية هدفها قمع الحراك المطلبي والنقابي.

ويُذكر أن 4 معلمين من سكرتاريا الحراك تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر بعضهم لم يمضي على خدمتهم في سلك التعليم أكثر من 7سنوات، وعليه فإن هذا القرار يمثل مساس سافر بالحقوق والحريات النقابيه المكفولة بنص القانون الأساسي والاتفاقيه رقم 87 الخاصة بالحريات النقابيه وحماية حق التنظيم ، ومنظومة القوانين الدولية الاخرى. والاستاد إلى القرار بقانون المذكور أعلاه لا يشرعن قرار التقاعد القسري، فقرار إحالة موظفين عموميين للتقاعد المبكر يمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون إما بطلب الموظف نفسه أو كعقوبة تأديبية. عدا عن كون هذا القرار لم يترافق مع آليات محددة للتعامل مع تبعيات القرار، بتغييب الأساتذة المشمولين به عن صفوفهم، وإبقاء التلاميذ بلا معلمين، متسبباً بتعطيل متعمد في العملية التعليمية نتيجة لقرارات تزيد من احتماليات المواجهة، ولا تشكل حل يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

ودعا ائتلاف عدالة الرأي العام إلى الوقوف الى الى جانب المعليمن ومناصرتهم في قضيتهم، فهذه ليست قضية معلمين فقط، وإنما تتعلق بالتأسيس لسلطة شمولية يحكمها التعسف القانوني، وإساءة استخدامه.