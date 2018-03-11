"وجدت أجوبتي".. سيرة حياة المثقف المشتبك بقلمه

القدس- وطن للأنباء: في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد باسل الاعرج "المثقف المشتبك" أصدرت دار النشر "رئبال" في القدس المحتلة الأعمال الكاملة للشهيد باسل الأعرج تحت عنوان "وجدت أجوبتي".

يحتوي الكتاب على أسطر بسيطة تُخلد كلمات الشهيد، وبعض الكلمات المنشورة عنه واليه من رفاقه ومعارفه وحتى ممن لا يعرفونه شخصياً.

والد الشهيد باسل الاعرج قال لوطن للأنباء، "ان هذا الكتاب يضم الأبحاث الذي قام بها الشهيد والمقالات والتدوينات التي كتبها المنشورة منها وغير المنشورة، ووصيته، ويتضمن ايضاً سيرته الذاتية والنضالية والثقافية في حياته رغم قصرها."

وأضاف الاعرج ان الكتاب يقع في 400 صفحة من القطع المتوسط، ويحوي ايضا مختارات مما كُتب عن الشهيد وإليه، وفي الصفحة الاولى من الكتاب موجودة كلمة العائلة في ذكراه السنوية الأولى.

وأوضح الأعرج أنه بالامس تم توزيع 500 نسخة خلال حفل تأبين الشهيد باسل الاعرج في قرية الولجة جنوب القدس، وقريبا سيتوفر بجميع المكتبات في محافظات الوطن بسعر التكلفة.

وتمنى الاعرج ان يصل الكتاب الى خارج فلسطين ايضاً.

وتُشكل كتابات الشهيد باسل في مجملها، بياناً سياسياً ثورياً، يجمع ما بين وضوح الرؤية المبنية على البحث والتحليل وما بين الموقف السياسي والأخلاقي المتناسق مع هذه الرؤية. وإنّ إصدار هذا الكتاب هو قيام ببعض الواجب نحو الأجيال القادمة، في حفظإرث ثقافتنا الوطنية الحقيقية المكتوبة بدم الشهادة وعرق التجربة.

يذكر ان الشهيد باسل الأعرج ارتقى في السادس من آذار 2017، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا تحصن به، بعد مطاردته لنحو عام تقريباً.