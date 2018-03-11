مدير عمليات الأونروا لوطن: أمريكا تسببت في عجز "الاونروا" وسنعيد المهندسين اذا توفرت أموال الأعمار

غزة-وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية، هي المانح الأكبر للانروا وهي أول من قام بقطع التمويل بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، وهذا سبب العجز في الموازنة العامة للأونروا التي يترتب عليها المزيد من التقليصات في خدماتنا، وإيقاف المزيد من عقود العمل".

وأضاف في حديث خاص مع "وطن للأنباء" "إذا لم نحصل على المزيد من الأموال فإن ما يقلقنا هو قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمتنا خلال النصف الثاني من العام الجاري، فبالنسبة لمشروع "الاستجابة الطارئة" نواجه مشكلة كبيرة حيث كانت الولايات المتحدة تساهم بـ 90 مليون دولار لهذا المشروع .

ودعا مدير عمليات الانروا الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التمويل لسد العجز المالي.

وتابع: "أنا قلق جدًا من امكانية استمرارنا في تقديم المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين للنصف الثاني من السنة، التمويل الموجود لا يكفي لمليون لاجئ فلسطيني، كما أنني أشعر بالقلق إزاء تنفيذ مشروع خلق فرص عمل مؤقتة لمحاربة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح شمالي أن، "الأونروا" تحاول أن تبذل كل ما في وسعها لإيجاد تمويل جديد، وسد العجز من خلال البحث عن مصادر أخرى، ودول مانحة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الحصول على تمويل فإنّ خدمات الأونروا ستكون في ورطة.

وبيّن أنّ الأونروا لم تقم بفصل موظفين لديها بل أنهت عقود العمل المؤقتة والتي تعد محدودة الأجل مرجعًا السبب في ذلك لعدم وجود المال الكافِي لمشاريع إعادة الاعمار .

وحول مقترح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنقل مسؤولية اللاجئين في غزة من الانروا الى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومقرها الأردن قال شمالي: "هذا اقتراح غير منطقي ولا يمكن نقل اللاجئين إلى المفوضية السامية للاجئين، لأن من أهم أولويات المفوضية عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم الأصلية". واذا أراد نتنياهو حل المشكلة فعليه السماح بعودة اللاجئين الى مناطقهم الاصلية.

وشدد على ان المفوضية السامية لا تملك القدرة على إدارة ٢٧٥ مدرسة و٢٢ مركز صحي في قطاع غزة .