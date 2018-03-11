ما هو شرط ترامب للقاء بيونغ يانغ ؟

وطن للأنباء- وكالات: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين يوم الأحد إن شرط الرئيس دونالد ترامب للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هو عدم إجراء تجارب نووية أو صاروخية.

وقال منوتشين لبرنامج (ميت ذا برس) الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) ردا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الجمعة بأنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية ”يجب ألا يكون هناك ارتباك“.

وأضاف ”الرئيس أوضح أن الشروط هي عدم إجراء تجارب نووية وعدم إجراء تجارب صاروخية وهذا سيكون شرطا حتى (موعد) الاجتماع“.