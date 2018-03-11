فيديو.. انقاذ أسرة غرقت مركبتها في ميناء غزة

غزة- وطن للأنباء: أنقذ صيادون مساء اليوم الأحد، عائلة مكونة من أب وأم وطفلين بعد سقوط مركبتهم من نوع "كيا سولّ" في حوض ميناء غزة.

وأفاد مدير الإعلام بالدفاع المدني أحمد الصفطاوي بأن الحادثة جرت جراء ضغط قائدة المركبة على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل، وذلك أثناء مرور بعض الشبان من الجهة اليُمنى في الميناء.

وأوضح الصفطاوي أنه جرى إنقاذ العائلة بعد تدخل عاجل من الصيادين المتواجدين بالميناء.

ولفت إلى أنه جرى الاتصال ببلدية غزة لانتشال "الجيب" من حوض الميناء.