خاص بالفيديو | القنصل السويدي في يوم المرأة لـوطن: ندعم فلسطين وكافة سياسات تمكين المرأة

نابلس-وطن للأنباء-آية الشلة: أكدت القنصل السويدي العام في فلسطين "آن صوفي نيلسون"، أن بلادها تدعم فلسطين بقوة وخاصة المرأة الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لها في المجالات الاقتصادية والحقوقية والسياسية".

وقالت نيلسون في مقابلة خاصة مع "وطن للأنباء" على هامش احتفالية "قودي الطريق" التي أقيمت على مسرح "حمدي منكو" في مدينة نابلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن"دعم السويد لفلسطين ليس ليوم أو أسبوع أو حملة بعينها، وإنما على مدار العام".

وأضافت "نقدم التمويل للعديد من المؤسسات النسوية في فلسطين، بالاضافة لتقديم المشاريع للنساء الرياديات وحقوقهن في المجتمع بشكل عام ".

وحول حملة "قودي الطريق" أوضحت نيسليون أن "السويد هي جزء من هذه الحملة". قائلةً إن "ما رأته هو أن المرأة الفلسطينية تملك القدرة والقوة الموجودة لدى النساء السويديات، نعم المرأة الفلسطينية تستطيع قيادة الطريق والمساهمة في التنمية المستدامة".

ولطالما قدمت السويد الدعم للقضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، حيث عبرت وزيرة الخارجية السويدية "ارغوت فالستروم" في أكثر من مناسبة عن هذا الدعم والذي كان آخره، رفضها اعتزام واشنطن إعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت نقل سفارتها إليها، "أمراً كارثياً سيؤثر بشكل كبير على المنطقة، ويزيد أيضاً من المخاوف فيها".

وتخلل الاحتفال معرضًا للاشغال اليدوية النسوية، وعروضًا لعدد من الفرق الأدائية في مدينة نابلس، منها فرقة معهد ادوارد سعيد للموسيقى، وعرض لمدرسة سيرك مدينة نابلس، كما قدمت فرقة "درب للدبكة الشعبية" عرضًا فلوكلوريا تراثياً، بالاضافة لعرض من مسرح الحرية .

بدورها، قالت مسؤولة ملف المرأة في بلدية نابلس رفيف ملحس " نهتم بالنساء من حيث بناء قدراتهن ومساعدتهن على تطوير مشاريعهن وتسويق منتجاتهن". مضيفة "المرأة الفلسطينية تستحق كل التكريم لما تقدمه في الميادين المختلفة ".

صاحبة مشروع مطرزاتي "للأحمر حكايا" ايمان فهد، قالت لـ"وطن للأنباء" إن " المرأة الفلسطينية لطالما كانت قادرة على قيادة الطريق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والنضالية، كما أن بامكان اي امرأة ان تساهم في المسؤوليات الأسرية وان تلتحق بالمراكز والمؤسسات التي تدعم المرأة ".

وكانت حملة "قودي الطريق" انطلقت الأسبوع الماضي، وأحييت العديد من الفعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان آخرها حفل الختام قبل أيام في مؤسسة "يبوس" في القدس المحتلة .