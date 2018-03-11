بالفيديو : شيخ يعزف الموسيقى ويثير الجدل في لبنان

وطن للأنباء: نشرت قناة "الجديد" اللبنانية، تقريراً عن عالم الدين حسين علي الحسيني الذي يعزف الموسيقى، وقال معد التقرير إن عزف عالم الدين للموسيقى خلق جوا من النقاش.

ودافع العالم الحسيني عن نفسه، قائلاً إنه عزف للموسيقار العربي المعروف عمر خيرت، بشكل لائق دون تمايل أو ضجيج.

وأضاف: اذا كان الانسان سليم الذوق ومستقيم السليقة لا ينبغي أن يشكك في رقي الموسيقى وجمالها.

وأشار إلى أن الله تعالى الذي وضع الموسيقى في أصوات العصافير وفي حفيف الشجر وصوت المطر يستحيل أن يكمم فم الموسيقى.

باقي التفاصيل في الفيديو التالي: