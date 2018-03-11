عمرها 11 عاماً.. منح أصغر صحفية فلسطينية عضوية نقابة الصحفيين

رام الله- وطن للأنباء: منح ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين اليوم الطفلة جنى التميمي "11 عاما" اصغر صحفية في فلسطين بطاقة عضوية شرف لنقابة الصحفيين تقديرا لدورها المميز في توثيق ممارسات قوات الاحتلال وانتاج العديد من الافلام القصيرة باللغتين العربية والانجليزية، التي تفضح جرائمه بالصوت والصورة.

تم ذلك خلال زيارة وفد من نقابة الصحفيين لمنزل الطفلة التميمي في قرية النبي صالح، بحضور العائلة.

واكد ابو بكر ان ما تقوم به الطفلة التميمي بإمكانياتها البسيطة وصل الى ارجاء العالم، وان قرار النقابة منحها عضوية شرف تأكيد على مساندة النقابة لها ودعمها والوقوف معها في وجه التحريض الاسرائيلي ضدها، مضيفا ان الصحفية جنى هي اصغر صحفية فلسطينية تحصل على بطاقة النقابة.

من جهتها شكرت الطفلة التميمي نقابة الصحفيين مبادرة النقابة بقبولها عضو في النقابة واعتزازها بحمل البطاقة الصحفية، واعربت عن املها ان يعيش كل اطفال فلسطين كباقي اطفال العالم بأمن وسلام في وطن حر خال من الاحتلال والقتل والدمار.