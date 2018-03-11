هل انتهى موسم هاري كين؟

وطن للأنباء: قال مدرب توتنهام الإنجليزي "مارويسيو بوكيتينو" إن هاري كين مهاجم الفريق يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن، وقد تكون هناك مشكلة في أربطة القدم.

وتعرض كين للإصابة خلال المباراة التي انتهت اليوم الأحد بالفوز على صاحب الأرض بورنموث 4-1 في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت شبكة سكاي سبورت أن كين غاب عن توتنهام بسبب الإصابة ذاتها الموسم الماضي لمدة شهرين.

وبات مصير المهاجم في استكمال موسمه مع توتنهام محل شك كبير، وسيبقى تحديد مصير مشاركته في كأس العالم في روسيا معلقا حتى تعافيه بشكل نهائي من الإصابة.

يُشار إلى أن كين يتصدر قائمة هدافي الدوري مناصفة مع النجم المصري لفريق ليفربول محمد صلاح برصيد 24 هدفا لكل منهما.