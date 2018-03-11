بندقية روسية تطلق 840 رصاصة في دقيقة

وطن للأنباء- وكالات: صممت روسيا بندقية "إس آر - 3" الهجومية لتدمير الأهداف البشرية في وقت الحرب، إضافة إلى قدرتها على استهداف المدرعات الخفيفة على بعد 200 متر.

وتعد بندقة "إس آر — 3" واحدة من البنادق الهجومية صغيرة الحجم، التي تستخدم طلقات عيار (9*39 مم)، يمكنها اختراق تدريع حديدي سمكه 1.4 مم، بحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي.

ويمكن للرصاصة التي تستخدمها البندقية اختراق سترات الوقاية من الرصاص، التي يستخدمها الجنود على بعد 100 متر.

وتستخدم البندقية مخزن ذخيرة سعته 10 أو 20 طلقة، ويصل مدى طلقاتها إلى 200 متر، وسرعة الرصاصة عند فوهة البندقية 295 مترا في الثانية.

وتطلق البندقية 840 رصاصة في الدقيقة، ووزنها بمخزن ذخيرة فارغ 2.1 كغم، ويصل طول البندقية إلى 64 سم، لكن يمكن ثني الجزء الخلفي منها ليصبح طولها 39 سم.