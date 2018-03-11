"21" لاجئاً فلسطينياً استشهدوا خلال شهر شباط 2018 في سورية

وطن للأنباء: أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أنه وثق استشهاد نحو "21" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال شباط/ فبراير 2018، في حين استشهد "27" ضحية خلال شهر شباط/ فبراير 2017، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شباط/ فبراير 2018 توزعوا حسب المكان على النحو التالي: "12" شخصاً استشهدوا في دمشق، و"5" آخرين في ريف دمشق، و"3" لم يعرف مكان مقتلهم، وشخص توفي في دير الزور.

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "27" الذين استشهدوا في شباط/ فبراير 2017 توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في درعا قضى (3)لاجئين، و3 في ريف دمشق، فيما استشهد آخر في إدلب، ولاجئ توفي في دمشق، وآخر لم يعرف مكان مقتله.

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ "3666" ضحية.