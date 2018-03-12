الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً

رام الله- وطن للأنباء: يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية وباردة في المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق ،وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا ولطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما اليوم الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا ولطيفا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اجياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس الخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.