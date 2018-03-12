الضفة فجراً.. حملة اعتقالات واسعة ومصادرة أموال

رام الله- وطن للأنباء: نفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مختلف أنحاء الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات أكثر من 26 مواطناً، فيما صادرت الاف الشواقل في مدينة الخليل بزعم أنها تدعم العمليات ضد الاحتلال.

وعرف من بين المعتقلين:

1.علي محمود حنون- قلقيلية

2. وسام عز الدين سلمي- قلقيلية

3. قاسم صوي- قلقيلية

4. لؤي فريج- قلقيلية

5. حمزة ولويل- قلقيلية

6. محمد إبراهيم عويصي- قلقيلية

7. ساهر فراج- قلقيلية

8. محمد هشام هديب- مخيم عين السلطان أريحا

9. محمود رمزي سدر- أريحا

10. ليث محمد البو- حلحول شمال الخليل

11. أنور محمد البو- حلحول شمال الخليل

12. محمد يونس البو- حلحول شمال الخليل

13. أمين فتحي حمدان- عناتا شرق القدس

14. هشام فقها- عنبتا قرب طولكرم

15. صالح أبو صالح- قلقيلية

16. عاطف رباع- يطا جنوب الخليل

17. أيوب العصا- العيسوية- القدس

18. حافظ درباس- العيسوية- القدس

19.ايوب الهندي - العيسوية- القدس

20. محمد نمر درباس- العيسوية- القدس

21. صالح نعيم محيسن - العيسوية- القدس

22. محمود غريب - العيسوية- القدس

23. عدنان عرامين- القدس

24. محمد زيدان- القدس

25. أمين فتحي حمدان- عناتا- القدس

26. طارق كيالة- مخيم شعفاط- القدس

27. ضياء فقهاء- طولكرم

28. صدام علي عياد عوض- بيت أمر شمال الخليل

29. تيسير خالد بريغيث- بيت أمر شمال الخليل

فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي حمزة السيوري في الخليل، وصادرت مبلغاً مالياً.

واقتحمت بلدتي كوبر والمزرعة الغربية ومخيم الجلزون.