"الكبينيت" يقرر التزود بمئات ناقلات الجند ذات العجلات

القدس- وطن للأنباء: صادق الكابينت الإسرائيلي الليلة، على تزويد الجيش بمئات ناقلات الجند المتطورة من طراز "ايتان" ذات العجلات وذلك كبديل عن ناقلات الجند القديمة التي يستخدمها الجيش.

وذكر موقع "والا" العبري أن تكلفة المشروع تقدر بمليارات الشواقل ، حيث ستخلف الناقلة الحديثة والأولى في الجيش التي تسير على عجلات، ناقلة الجند القديمة من طراز "M-113" والتي ثبت فشلها في الحرب الأخيرة على القطاع حيث جرى استهداف إحدى الناقلات وقتل 6 جنود داخلها وخطف سادس من خارجها.

وجاء هذا القرار كجزء من العبر المستخلصة من الحرب الأخيرة على القطاع بالإضافة لكونها مشمولة بخطة الجيش السنوية "جدعون" والتي تهدف لتطوير قدرات الجيش العسكرية خلال السنوات القادمة.

وسيبدأ الجيش التزود بالناقلات خلال العام 2020 وهي من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وقادرة على تحمل شتى التضاريس الجغرافية بالإضافة إلى قدرة عالية على المناورة ومواجهة الصواريخ ذات الرؤوس الموجهة.

كما قرر الكابينت في جلسته تطوير مدفعية حديثة قادرة على مواكبة الحرب الحديثة من حيث سرعة الحركة ودقة الإصابات.