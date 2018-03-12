مراسلنا: بحرية الاحتلال تطارد مراكب الصيادين وتعتقل 10

غزة- وطن للأنباء: أفاد مراسلنا أن بحرية الاحتلال، تطارد منذ صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضح أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطارد مراكب الصيادين، وترش المياه عليهم في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأضاف لاحقاً أن بحرية الاحتلال اعتقلت 10 صيادين بعد ملاحقتهم في برح رفح جنوب القطاع، وهم:

1. محمد عادل مقداد.

2.إبراهيم عادل مقداد.

3.أحمد زياد البردويل.

4.محمد فرحات عاشور.

5.علاء إبراهيم مقداد.

6.محمد نعمان مقداد.

7.محمد إبراهيم مقداد.

8.أمين سعدى جمعة.

9.عادل إبراهيم مقداد.

10.أحمد محمد طباشه.

فيما تواصل بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل مستمر، للتنكيل بهم والتضييق عليهم.