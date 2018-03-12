جيش الاحتلال وعائلته تطلب من جمهور المستوطنين البحث عنه

وطن للأنباء-وكالات: مرة اخرى وبعد 7 سنوات من حادثة هربه اثناء التدريبات في وحدة الاغتيالات "سييرت متكال" اختفى الجندي "نداف هايمن" مجددا حيث خرج الجمعة الماضي من منزله في نزهة دون هاتف او اية نقود

نداف هايمن هز "اسرائيل" باختفائه قبل 7 سنوات عدم هرب من تدريبات وحدة سييرت متكال وشنت قوات الامن والجيش والشرطة عمليات بحث واسعة النطاق للبحث عنه انذاك الى ان عاد الى منزل والديه وشرح لهما لماذا فعل ذلك وما رأيه في وحدة سييرت متكال

والان وبعد 7 سنوات اختفى نداف هايمن 28 عام وعائلته تطلب من جمهور المستوطنين البحث عنه