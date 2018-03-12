ماذا يجري في حزما منذ 52 يوماً ؟

القدس- وطن للأنباء: منذ مطلع شهر شباط المنصرم، حتى اليوم الاثنين، والاحتلال يواصل احكام قبضته على بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، أي منذ نحو 52 يوماً متواصلاً.

رئيس بلدية حزما سمر ضيف الله قال خلال حديثها مع وطن للأنباء إن قوات الاحتلال تواصل حصار البلدة منذ الثاني من شباط المنصرم، حيث تواصل اغلاق مداخلها بالكامل، باستشثناء المدخل الجنوبي للبلدة والذي يقيم عليه الاحتلال حاجزاً عسكرياً يفتش الخارجين والداخلين الى البلدة، ما يؤدي الى أزمة خانقة.

وأضافت "منذ بداية العام 2018 كان الاغلاق الاسرائيلي للبلدة شبه دائم، إلا أنه ومنذ نحو 52 يوماً يعمد الاحتلال حصار البلدة، عدا عن تنفيذه مداهمات ليلية يومية لمنازل المواطنين وتفتيشها وشن حملات اعتقالات".

وأوضحت أنه ليلة أمس، نفذ جيش الاحتلال مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وفتشوها، حيث أصيب شابين اثر اعتداء الاحتلال عليهم.

وأكدت لـ وطن للأنباء أن الاحتلال يعمد تنفيذ العقاب الجماعي ضد سكان البلدة بحصاره لـ 8 الاف شخص، بحجج أمنية واهية، هدفها تطويع المواطنين للقبول بحالة الأمر الواقع.

وأشارت الى أن ذلك يؤثر على الحالة النفسية لمواطني البلدة، حيث يستيقظ المواطنون على سؤال واحد وهو "الطريف فتحت ولا لسا مسكرة؟".