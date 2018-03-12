كهرباء القدس لـوطن: الحكومة حجزت على 240 مليون من أموالنا بحجج مضللة

رام الله- وطن للأنباء: في ظل حديثها عن تمكين المقدسيين

فوجئت شركة كهرباء محافظة القدس، برفع وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، دعوى ضدها في محكمة البداية.

رئيس شركة كهرباء القدس هشام العمري أوضح لوطن ان وزارة المالية رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وحجزت على 240 مليون، بدعوى دفعها أموالاً عن الشركة دون التزام الشركة بردها.

وقال العمري لـ وطن للأنباء أن السلطة الفلسطينية تدعي أنها دفعت لسلطات الاحتلال 240 مليون شيقل بدل ديون على شركة كهرباء القدس، ولم تقم الشركة بسدادها.

وأكد أن هذه الدعوة مضللة وغير حقيقة، حيث لدى الشركة وثائق تثبت عدم مصداقية هذه الدعوى.

وأضاف "لا اعلم ما هو المقصود وراء الدعوى الا اثارة بلبلة في الشارع العام، ولن نسكت عن الموضوع".

وحول الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لدى شركة كهرباء القدس، قال العمري إنها تقدر بـ 20 مليون شيقل.

وأردف العمري أنه من المؤسف أن تقوم السلطة الفلسطينية برفع مثل هذه الدعوى ضدنا في ظل حديثها عن تمكين المقدسيين أمام ممارسات الاحتلال ضدهم.

ووصف العمل بهذه الدعوى بـ "المضلل وغير المحسوب"، مضيفاً "سنقومبفضح مَن افتعل هذه القضية لأنه كان من الممكن أن يؤدي الى بلبلة في الشارع الفلسطيني وقطع للتيار الكهربائي عن المواطنين".

وحول كهرباء المخيمات، أشار العمري أن "جزء يسير من المخيمات يدفع الكهرباء، ونحن اليوم في نقاش مع الحكومة حول الموضوع للوصول الى تفاهم وحتى اللحظة لا يوجد صورة واضحة والحكومة لم تعطينا رداً واضحاً فهي تتعامل مع منطقة الشمال بطريقة مغايرة عن تعاملها مع غزة ومعنا بطريقة أخرى، ومنذ عام 2012 حتى اليوم لم تقم الحكومة بسداد أي شيء عن المخيمات ما راكم الديون ما مقداره 350 مليون شيقل".

وتواصلت وطن للأنباء مع محامي شركة كهرباء القدس شكري النشاشيبي والذي أكد بدوره أن جلسة محكمة البداية التي عُقدت اليوم الاثنين في رام الله، قدمت فيها شركة الكهرباء أدلتها ببطلان دعوى الحكومة ضدها، أنه لا أساس لقرار الحكومة بالحجز على أموال الشركة، وستُعقد جلسة أخرى في القضية في التاسع عشر من اذار الجاري.

فيما قال المتحدث باسم وزارة المالية في الحكومة عبد الرحمن بياتنة لـوطن للأنباء إنه لا علم لديه بالموضوع.