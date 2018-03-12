فيديو: الاحتلال يفشل في اعتقال شابين مصابين بعد تدخل طواقم الاسعاف

وطن للأنباء: أنقذت طواقم الاسعاف، اليوم الاثنين، شابين مصابين من أيدي جنود الاحتلال خلال مواجهات على مدخل البيرة الشمالي، وذلك خلال قمع الاحتلال لمسيرة غاضبة انطلقت من باحات جامعة بيرزيت باتجاه حاجز بيت ايل استنكارا لاقتحام الجامعة واعتقال رئيس مجلس الطلبة.

واعتدى جنود الاحتلال على مسعف ورفعوا السلاح في وجهه خلال محاولته اسعاف أحد المصابين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص بشكل عشوائي تجاه الشبان،خلال المواجهات.