ريفلين يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة

وطن للأنباء-وكالات:دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إلى فحص إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة.

وقال ريفلين في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" و"ماكور ريشون"، إنه لا يدعو للضم المتدرج وعلى مراحل ولبعض المناطق، بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق الفلسطينية.

وأضاف: يجب تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون شاملة، وقال: "من الخطأ الاعتقاد بأن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة الغربية".