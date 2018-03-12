كشف ملابسات سرقة 4 مركبات في الخليل

رام الله- وطن للأنباء: كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 4 مركبات تعود لعدد من المواطنين وتلقي القبض على الفاعل في الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة مركباتهم ليلا من امام منازلهم، على الفور باشرت شرطة المباحث العامه إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل ".

وأضاف البيان بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة، تم تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط المركبات المسروقة بحوزته، حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة مركبات المشتكين ليلا من امام منازلهم بهدف بيعها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .