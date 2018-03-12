بعد غياب لاسبوع.. أندريس إنييستا يعود لبرشلونة

وطن للأنباء- وكالات: استأنف، أندريس إنييستا، لاعب برشلونة الإسباني، التدريب، يوم الاثنين، بعد غيابه لنحو أسبوع بسبب إصابة في الفخذ.

وتأتي عودة إنييستا إلى التدريب قبل يومين من مواجهة برشلونة المرتقبة مع تشلسي الإنجليزي، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأورد النادي الكاتالوني أن إنييستا (33 عاما) شارك في جزء من تدريبات الفريق، وهو ما يعزز احتمال مشاركته في المباراة التي يستضيفها ناديه على ملعبه "كامب نو"، الأربعاء، في مواجهة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن الفريقين تعادلا بنتيجة 1-1 في لندن ذهابا.

وقال برشلونة في بيان إن "هناك المزيد من الأخبار الجيدة حيث تمكن أندريس إنييستا الذي تعرض لإصابة في الفخذ ضد أتلتيكو مدريد، من الانضمام إلى بقية المجموعة في جزء من التدريبات اليومية".

وأصيب إنييستا في الفخذ الأيمن، في الدقيقة 22 من مباراة القمة مع أتلتيكو مدريد، قبل ثمانية أيام، واضطر المدرب أرنستو فالفيردي إلى إخراجه في الدقيقة 35.