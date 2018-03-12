فيديو | رئيس فريق يوناني يحتج على حكم المباراة بالمسدس

وطن للأنباء: في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم، نزل رئيس فريق باوك سالونيك اليوناني، إلى الملعب خلال توقف المباراة، أمس الأحد، بعد أن ألغى الحكم جورجيوس كومينيس هدفا أحرزه لاعب باوك فرناندو فاريلا في الدقيقة 89، عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف.

ونزل رجل الأعمال إيفان سافيديس أحد كبار الأثرياء في اليونان، إلى الملعب برفقة حراس شخصيين وكان يحمل مسدسا رغم أنه لم يشهره خلال الحادث.

وقال التلفزيون الرسمي إن حكم المباراة احتسب الهدف وأقر بفوز باوك (الذي يلعب له الدولي المغربي عمر القادوري) بعد ذلك بنحو ساعتين.

وقررت الحكومة اليونانية الاثنين، "تعليق" مباريات دوري كرة القدم غداة الظهور المسلح في أرض الملعب لرئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس.

وقال وزير الدولة للشؤون الرياضية يورغوس فاسيلياديس في أعقاب اجتماع حكومي طارىء: "قررنا تعليق البطولة"، مشيراً إلى أن المباريات "لن تستأنف ما لم يوضع إطار جديد يوافق عليه الجميع".

وأشار الوزير إلى أن حكومة أثينا "على اتصال" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف المصدر: "في إطار إجراء الجرم المشهود، سيتم توقيف سافيديس إذا تم تحديد مكانه حتى مساء اليوم. وإذا لم يتم التوصل إلى مكان تواجده حتى هذا الموعد، سيلاحق بموجب الإجراءات العادية".

(عربي 21)