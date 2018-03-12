الإغاثة الزراعية ومؤسسة كير الدولية تأهلان بيوتًا محمية في الخليل

رام الله- وطن للأنباء: شرعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية الفلسطينية ) و مؤسسة كير الدولية و بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية بتأهيل عدد من البيوت المحمية في عدة مواقع من محافظة الخليل ، وذلك من ضمن مشروع إعادة تأهيل وتعزيز الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة (ايادي)، المنفذ بالشراكة ما بين مؤسسة الإغاثة الزراعية ومؤسسة كير الدولية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية .

وذكر منسق مشاريع الاغاثة الزراعية في منطقة الجنوب محمود الحروب، بأن النشاط سيساهم بتأهيل 220 دونم من البيوت المحمية تمتلكها 138عائلة في عدد من الواقع في دورا وشمال الخليل ، حيث تم في المشروع التركيز على صغار المزارعين ذوي الدخل المتدني ، وان هذا النشاط هو ضمن مجموعة من الأنشطة التي تم تنفيذها بمحافظة الخليل ( تأهيل حظائر الثروة الحيوانية ، تأهيل وحدات تصنيع الالبان على مستوى المنزل ، توزيع أسطوانات حليب ، توزيع بذور علفية تأهيل طرق زراعية ، بناء قدرات المزارعين المستهدفين من المشروع بعدد من المواضيع التدريبية ) .

وذكرت المهندسة سماح أبو هيكل/ مدير مديرية زراعة جنوب الخليل، ان المشروع نابع من الاحتياجات الحقيقية للمزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والتعرض لأضرار المنخفضات الجوية ، معربة عن اهمية التنسيق والتعاون ما بين الإغاثة الزراعية ووزارة الزراعة والذي اثمر عن خدمة المزيد من المزارعين الفلسطينيين .ودعت المزارعين إلى ضرورة المتابعة مع مديريات الزراعة لتسجيل الاضرار التي تصيب زراعتهم والحصول على الارشادات اللازمة للحصول على أفضل انتاج .

وبدوره اكد، فوزي أبو هليل القائم بأعمال رئيس بلدية دورا على أهمية التدخل المقدم من المشروع والذي سيساعد الكثير من المزارعين في تأهيل بيوتهم المحمية التي يعتمدون عليها بشكل كلي او جزئي ، متمنيا على المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية الوقوف الى جانب المزارعين الفلسطينيين الذين يتعرضون للكثير من الإشكاليات والتي تؤثر على مقدرتهم في حماية مصادر دخلهم .