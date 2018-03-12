خاص بالفيديو| معلمون في نابلس يحتجون على إحالة زملائهم إلى التقاعد القسري

نابلس-وطن للأنباء-آية الشلة: نظم معلمون ومعلمات من مدينة نابلس مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع زملائهم الذين تم احالتهم إلى التقاعد قسراً أمام مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس.

ورفع المشاركون لافتات تطالب وزارة التربية والتعليم العالي بالتراجع عن قرارها، وأن تمنح المعلمين الأمان الوظيفي وأخرى تؤكد أن كرامة الوطن من كرامة المعلم.

وقال المعلم محمد حمايل وهو أحد المشاركين في الوقفة، لـ"وطن للأنباء" إن" المعلمين أرادوا إيصال رسالة لوزير التربية والتعليم برفض هذه الإجراءات التعسفية بحق المحالين إلى التقاعد".

وتابع حمايل أن "هذه التوجهات تخالف قرار الرئيس محمود عباس الذي أصدره في عام 2016 أثناء حراك المعلمين، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار الإحالة للتقاعد". مضيفاً أن "من اهم بنود قرار الرئيس عدم ملاحقة المعلمين الذين اضربوا للمطالبة بحقوقهم، التي كفلها القانون" .

بدورها قالت المعلمة وفاق صلاحات لـ"وطن للأنباء"" إنها استلمت كتاب احالتها إلى التقاعد المبكر، دون طلب منها ودون أي سابق انذار وأن ذلك اجراء غير قانوني، ولن تقبله".

ونفت صلاحات أن تكون قد قابلت أي لجنة فنية أو جهة حول قضية الإحالة الى التقاعد، مشددةً أن القرار كان مفاجئاً لها.

وتتابع صلاحات " تقديري على مدار السنين جيد وعلاقتي طيبة مع الجميع ولم اتلقَ أي تفسير مكتوب ولا شفوي وما وردني ان الاسباب مجهولة ومتحفظ عليها".

المعلمة لينا شخشير أكدت بدورها، أن هذا القرار مجحف جدا ويجب ان تسبقه خطوات اجرائية سواء انذار أو لفت نظر أو غيره، وهذا كله لم يحدث مع الزملاء المحالين الى التقاعد.