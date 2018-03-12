5 أسرار ستغير من طريقة تعاملك مع "واتسآب"

وطن للأنباء: يعد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، ويصل عدد مستخدميه إلى 1.5 مليار مستخدم شهريا، ويرسل من خلاله 60 مليار رسالة يوميا.

لكن الكثير من المستخدمين لا يعلمون أن هناك الكثير من الأسرار الخفية، التي يمكن أن تغير من طريقة تعاملك مع "واتسآب".

وتقدم صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية المزايا الخمس الخفية، التي قد لا يعلمها الكثير من مستخدمي "واتسآب".

وجاءت تلك المزايا على النحو التالي:

1- يوتيوب:

إذا أرسل لك شخص ما مقطع فيديو عبر "يوتيوب"، لن تضطر إلى مغادرة "واتسآب" من أجل مشاهدته والعودة مجددا.

يمكنك تحميل آخر تحديثات التطبيق الشهير، والذي سيسمح لك بعرض مقاطع "يوتيوب" مباشرة عبر "واتسآب"، كما يمكنك مشاهدة المقطع وإجراء محادثة داخل التطبيق أيضا.

2- ملصقات الموقع:

يمكنك من خلال "واتسآب" أن تخصص صورة معينة قبل إرسالها، وإضافة ملصقات فريدة، تعتمد على وضع علامة معينة على الموقع، والتي يمكن إضافتها على أي صور أو مقاطع فيديو، في أي دردشة فردية أو جماعية.

لإضافة تلك التأثيرات على الصور، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا، افتح دردشة مع شخص ما.

ثانيا، اضغط ببساطة على الرمز، وانقر على أيقونة "مكتبة الصور والفيديوهات" (Photo & Video Library).

ثالثا، اختر الصورة التي تريد تخصيصها، وانقر فوق الوجه المبتسم أعلى الشاشة.

رابعا، ستظهر لك خيارات عديدة، مثل الوقت أو الموقع، الذي يمكنه وضعه مباشرة على الصورة التي ترغب في إرسالها.

3- إرسال الأموال:

إذا كنت مدينا لأصدقائك بأموال، "واتسآب" تمتلك طريقة جديدة بسيطة لتسديد تلك الديون، من دون مغادرة نافذة الدردشة بينك وبينه.

ورغم أن تلك التقنية لا تزال في طور التجربة، ومتواجدة في نسخة "البيتا"، إلا أنه استخدمها حتى الآن نحو مليون مستخدم.

وتستعد "واتسآب"، المملوكة لشركة "فيسبوك"، لأن تطرح تلك الخدمة بصورة رسمية لجميع مستخدميها، خاصة وأن "فيسبوك ماسنجر" بدأت في طرح خدمة مماثلة.

ولن يكون على المستخدم إلا اختيار أيقونة إرسال الأموال، وتحديد الطريقة التي يرغب بإرسالها بها والمبلغ المراد، ليتم تحويل الأموال مباشرة إلى المستخدم الآخر.

4- حذف الرسائل

قد تكون أرسلت رسالة عن طريق الخطأ، يمكنك بكل بساطة أن تحذفها.

رغم أنك في البداية كان عليك أن تحذفها سريعا، قبل مرور 7 دقائق، إلا أن "واتسآب" مدت تلك الخدمة حتى ساعة كاملة.

كل ما عليك أن تنقر نقرة مطولة على الرسالة المراد حذفها، لتظهر لك نافذة منبثقة، تظهر لك خيارات: إعادة توجيه ونسخ وحذف، واختر أيقونة "حذف" وحدد أيقونة "حذف للجميع" حتى يتم إزالة الرسالة إلى الأبد.

5- البقاء مختفيا

تريد استخدام "واتسآب" ولكنك لا تريد حقا أن يعرف العالم، متى كنت على الإنترنت آخر مرة، ومتى كانت آخر مرة ظهرت فيها على "واتسآب".

يمكنك بكل بساطة إيقاف ظهور البيانات الشخصية الخاصة بك، من الظهور على "واتسآب"، عن طريق خطوات بسيطة:

— اذهب إلى الإعدادات، ثم انقر على خيار "الحساب الشخصي".

— اختر خيار "الخصوصية"، ثم اختر أيقونة منع "ظهور آخر المشاهدة"، وإخفاء "وقت المشاهدة الأخيرة"، وهذا سيوقف رؤية أي شخص آخر لظهورك.