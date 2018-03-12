العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

الخليل- وطن للأنباء: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، إخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في الخليل.

وقال منسق شباب ضد الاستيطان في الخليل، عيسى عمرو لـ وطن للأنباء، إن المحكمة العليا قررت بشكل نهائي إخراج المستوطنين، بعد عدة استئنافات تقدم بها المستوطنون ضد قرارات سابقة من المحكمة بإخلاء المنزل.

وأوضح عمرو أن المستوطنين استولوا عدة مرات على المنزل، كان أخرها العام الماضي، حيث لا يزالون يمكثون في المنزل بزعم ملكيتهم له.

وتوقع عمرو بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين بشكل طوعي خلال أسبوع.

وكان نحو 100 مستوطن اقتحموا بيت عائلة أبو رجب في الخليل، في 25 تموز الماضي، وتحصنوا بداخله، بحماية من قوات جيش الاحتلال، وبدعم من جمعية "هرحيفي".

وزعمت الجمعية الاستيطانية حينه، أنها حصلت على تصريح من وزير الجيش منذ أكثر من سنتين بالسكن في المنزل، ولكن بشرط تسجيله. وأنه بعد التسجيل تبين أن هناك مستندات ناقصة، ولكن القضاء الإسرائيلي قضى بمواصلة عملية تسجيل المبنى بأسماء المستوطنين، بيد أنه تم تجميد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2013، قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال، أن المستوطنين امتلكوا البيت بشكل قانوني. وأفسح هذا القرار، في حينه، المجال أمام المستوطنين للعودة إلى المنزل، بعد أن يصادق على ذلك وزير الجيش.

يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقتحموا المنزل ليلا في نيسان/ أبريل من العام 2012، ومكثوا فيه عدة أيام. وادعوا أنهم امتلكوا المنزل بشكل قانوني. وبعد أن مكثوا فيه عدة أيام في المنزل، زارهم خلالها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، جرى إخلاؤهم من المنزل بموجب تعليمات من وزير الجيش في حينه، إيهود باراك.

يذكر أن عائلة أبو رجب نفت أن تكون قد باعت المنزل للمستوطنين.