تظاهرات في أثينا رفضا لإعلان ترامب بشأن القدس

وطن للأنباء- وكالات: تظاهر المئات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الاثنين، تنديدا بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والقرارات الأميركية المتعلقة بفلسطين، وللمطالبة بحرية الأسرى من سجون الاحتلال.

وجاءت التظاهرات بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني، واتحاد المرأة اليوناني.

وحمل المتظاهرون في مسيرة اتحاد الشبيبة الشيوعية، والذين توجهوا صوب السفارة الإسرائيلية واعتصموا أمامها، شعارات تندد بقرارات الرئيس الأميركي بشأن القدس، وأعلام فلسطينية، ولافتات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت لاحق وصلت مظاهرة اتحاد المرأة اليوناني إلى سفارة دولة فلسطين لإعلان التضامن مع حرية الأسرى والتأييد لكفاح شعبنا العادل من أجل حريته واستقلاله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جاء في كلمة رئيسة الاتحاد والتي سلمت سفير دولة فلسطين الذي كان في استقبالهم مع كادر السفارة، رسالة الاحتجاج على سياسات الاحتلال الإسرائيلي والقرارات الأميركية.

وألقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، كلمة امام المتظاهرات شكر فيها تضامنهن والتزامهن بمبادئ الحق والعدل، مؤكدا على اهمية وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وتبني رؤية الرئيس محمود عباس، المقدمة امام مجلس الأمن الدولي للوصول إلى السلام العادل الذي ينشده شعبنا الفلسطيني. وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية اليونانية الفلسطينية، مؤكدا على اهمية استمرار هذا التضامن في وجه غطرسة وجرائم الاحتلال، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية، وانهاء الاحتلال ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ سنوات النكبة وصولا الى حقوق شعبنا الثابته .