أغلى كاميرا في العالم عمرها قرن

وطن للأنباء: حصل جهاز تصوير عمره يقارب القرن من الزمن على سعر يفوق ستة أضعاف السعر الذي عرضته به إحدى الشركات التي تنظم مزادات للطرز القديمة المرموقة.

وتمكنت كاميرا من صناعة شركة "لايكا" (Leica) الألمانية من الحصول على 2.4 مليون دولار وذلك في مزاد علني نظم بالعاصمة النمساوية فيينا في 10 مارس/آذار 2018 لتكون بذلك أغلى كاميرا في العالم.

وهذه الكاميرا جزء من 25 نموذجا تم تصنيعها عام 1923 وقد حفظت ثلاث منها في "حالتها الأصلية" منذ ذلك الحين، وهي التي عرضت إحداها نهاية الأسبوع الماضي في مزاد بدأ بحوالي 490 ألف دولار وبيعت بأضعاف ذلك.

وبحسب شركة ويست ليشت لتنظيم مبيعات الطرز القديمة والمرموقة، فإن المشتري هو جامع مقتنيات شخصية من أصل آسيوي اشترط عدم كشف هويته.

وكان الرقم القياسي السابق من نصيب كاميرا لايكا كذلك مصنوعة في العام 1923، وقد حصلت في العام 2012 على 2.16 مليون دولار.

المصدر : لوفيغارو