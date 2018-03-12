نيويورك تايمز: خطة السلام في الشرق الأوسط جاهزه تقريبا

واشنطن- وطن للأنباء: قال ثلاثة مسؤولين بارزين يوم الاحد ان ادارة ترامب وضعت اللمسات الاخيرة على خطتها للسلام في الشرق الاوسط التي طال انتظارها.

ومن المرجح ان يقدمها الرئيس ترامب قريبا رغم المخاطرة بالرفض السريع من جانب الفلسطينيين .

وبينما لم يتم تحديد الموعد المحدد لإطلاق الخطة بعد قال هؤلاء المسؤولون إن التحدي الأكثر إلحاحاً للبيت الأبيض هو كيفية إطلاقها ،خوفا من إعلان عن وفاتها قبل ولادتها.

لا يزال الفلسطينيون غاضبين من قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وقد رفضوا توسلات البيت الأبيض بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

تدرس الإدارة ببساطة الكشف عن الوثيقة على أمل أن تضغط على الفلسطينيين للعودة.

وهناك عامل يعقد الأمور و هو الوضع السياسي المتسارع في "إسرائيل".

وقد يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي يواجه اتهامات بالرشوه إلى إجراء انتخابات مبكرة لمحاولة الفوز بولاية ثانيه ودعم موقفه شعبيا.

ويقول محللون إن مشاكله القانونية ستجعله أقل ميلًا لتقديم تنازلات للفلسطينيين لأن ذلك قد ينفر من قاعدته اليمينية.

لكن تسارع وتيرة النشاط داخل البيت الأبيض يوحي بأنه بغض النظر عن الرياح السياسية المعاكسة ، سيكشف ترامب قريبا عن مخطط تفصيلي قال أحد مساعديه الكبار إنه يهدف لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على الالتفاف حول الفخاخ والعقبات وصولا لإتفاق .

وشبهه المساعد بـ Waze ، وهو برنامج الملاحة الذي طوره الإسرائيليون ، والذي يساعد السائقين على تجاوز الاختناقات المرورية.

يرى الرئيس أن الوجهة النهائية هي "الصفقة النهائية" ، لكن العديد من المحللين يعتبرونها القضية النهائية المفقودة. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يحاول فيه ترامب معالجة مشكلة أخرى مستعصية على الحل ، ألا وهي برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ، حيث قبل دعوة الأسبوع الماضي للقاء زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة لإجراء المفاوضات.

لوضع الأساس في الشرق الأوسط ، يعقد البيت الأبيض مؤتمراً يوم الثلاثاء لمناقشة سبل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. لكن السلطة الفلسطينية قالت يوم السبت إنها ستقاطع الاجتماع.

في حين رفض المسؤولون الكشف عن مضمون الخطة تماشيا مع غطاء السرية الذي احتفظوا به منذ تولي ترامب السلطة .

قالوا إنهم لن يكون هناك خطوط عريضه مثل مبادرة السلام العربية التي أقرتها في البداية جامعة الدول العربية في عام 2002 والتي رسمت الخطوط العريضة للاتفاق وتركت التفاصيل للطرفين.

مثلا لن تدعو الخطة إلى حل الدولتين كأحد الأهداف رغم ذلك سيحدد مسارات إقتراحات لإنشاء دولتين.

كما أنه لن يدعو إلى "حل عادل ومنصف" للاجئين الفلسطينيين .

الا أنه سيقدم مقترحات للتعامل مع قضية اللاجئين.

ووصف مساعدو ترامب الوثيقة بالمتعددة مع ملحقات تقترح حلولاً لجميع المشاكل الرئيسية: "الحدود والأمن واللاجئين ووضع القدس".

لقد توقعوا أن يجد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أشياء في الخطة أسبابا لمعارضتها.

في الخوض في التفاصيل الدقيقة ، يقوم البيت الأبيض بتحويل الصيغة التقليدية لصنع السلام على رأسه. تجنب الرؤساء السابقون ، من بيل كلنتون إلى جورج دبليو بوش ، تجاوز حدود السكتات الدماغية ، خوفاً من أن يمنح ذلك كلا الجانبين المزيد من الاعتراض. لكن المسؤولين قالوا إن ذلك لم يعد كافيا.

المساعدون الذين كتبوا الخطة - جاريد كوشنر وجيسون د. غرينبلات وديفيد م. فريدمان - لم يكن لديهم خبرة في الدبلوماسية عندما تولوا مهامهم.

كوشنر هو صهر السيد ترامب والمستشار الأقدم.

كان غرينبلات كبير الموظفين القانونيين في منظمة ترامب.

وفريدمان هو محامي الإفلاس وجميعهم يهود.

ولم ير أي شخص خارج الإدارة الوثيقة على حد قول المسؤولين على الرغم من أن كوشنر وغرينبلات و فريدمان التقوا لعدة ساعات مع نتنياهو في بيت بلير بالقرب من البيت الأبيض يوم الأحد الماضي قبل يوم واحد من لقائه ترامب.

يوم الأحد أخبر نتنياهو حكومته أنه "لا توجد خطة سلام أمريكية ملموسة على الطاولة" ، وفقاً للقناة العاشرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تخطيطهم لم يمليه الزعماء الأجانب.

من جانبه ، لا يزال ترامب يبدو ملتزمًا. رحب رئيس الوزراء بالمكتب البيضاوي ، وأصر على أنه لا يزال لديه "فرصة جيدة جدا" للتوسط في التوصل إلى اتفاق. وقال: "أعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل سيء للغاية".

هناك القليل من الأدلة لدعم ذلك. يقول الفلسطينيون إنه بالاعتراف بالقدس ، وتسريع خطط نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب ، فقد خسرت الولايات المتحدة دورها كوسيط ذي مصداقية. لقد وضعوا طاقاتهم في محاولة تجنيد بلدان أخرى لتحل محل الأمريكيين.

التصريحات المتكررة التي أدلى بها ترامب بأنه أخرج القدس "خارج الطاولة" أثارت عداء الفلسطينيين أكثر فأكثر و بدت وكأنها تدمر طموحاتهم في جعل المدينة المقدسة عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وقال دبلوماسيون من الدول العربية إن قرار القدس جعل من غير الممكن سياسياً بالنسبة لهم الضغط على الرئيس محمود عباس للعودة إلى الطاولة بسبب الاستنكار الذي قد يسببه داخل جمهورهم.

استثمر ترامب وكوشنر الكثير في تطوير العلاقات مع دول الخليج العربى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن مسؤولين قالوا إن البيت الأبيض لا يعتمد على أصدقائه العرب لتعزيز مبادرة الرئيس للسلام.

واجه مساعدو ترامب نكسات أخرى.

تم تجريد كوشنر مؤخراً من تصريحه الأمني السري للغاية مما أثار تساؤلات حول وضعه كمستشار أعلى وحتى طول حياته في البيت الأبيض.

وقال المسؤولون إنه لن يعوق قدرته على التفاوض لكنه قد يحد من وصوله إلى المعلومات الحساسة.