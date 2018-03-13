الاحتلال يغلق غرفة بالباطون من منزل الأسير يوسف كميل في قباطية

جنين- وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، غرفة من منزل الأسير يوسف كميل "أبو زينة"، في بلدة قباطية جنوب جنين بواسطة الباطون.

وقال والد الأسير يوسف كميل لوطن للأنباء، انه اقتحم 300 جندياً و7سيارات "باطون" المنزل بدون علم مسبق الساعة الواحده ليلاً، وقامو بصب غرفة الاسير يوسف "بالباطون".

وأوضح كميل ان جنود الاحتلال قاموا بتفتش للمنزل، وحجزهم في غرفة لمدة 4 ساعات.

وأكد كميل ان الاحتلال كان قد سلم عائلة الاسير اخطاراً يقضي بهدم منزلها، بعدأن اتهمته بالمشاركة مع الأسير محمد زياد أبو الرب في قتل مستوطن قبل أشهر، وهدم الاحتلال منزل الأخير في مطلع ديسمبر الماضي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد ان اقتحم جنود الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة.