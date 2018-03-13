العثور على جثة سيدة شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن للأنباء: عثرت الطواقم الطبية التابعة للهلال الاحمر على جثة سيدة على الشارع الرئيسي في بلدة الفندق شرق قلقيلية.

وقال مركز اسعاف الهلال الاحمر في قلقيلية إنه تلقى ليلة امس اتصالا يفيد بوقوع حادث دهس في قرية الفندق، وفور وصول سيارة الاسعاف للمكان وجدوا جثة لسيدة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها وطواقم الاسعاف الاسرائيلي تحاول تقديم العلاج لها ليعلنوا عن وفاتها.

واكد الهلال الاحمر ان الاحتلال رفض تسليم السيدة للجانب الفلسطيني وتم نقلها الى معهد الطب العدلي في ابو كبير داخل الخط الاخضر.

وما زالت هوية السيدة غير معروفة حتى اللحظة.