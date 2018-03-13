الاحتلال يؤجل محاكمة الشيخين خضر عدنان وطارق قعدان

وطن للأنباء: أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية أجلت محاكمة القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان والشيخ طارق قعدان لتاريخ 16 أبريل 2018م.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله بطريقة همجية واعتدوا عليه بشكل همجي حيث طرحوه على الأرض وقيدوه، وحاولوا الاعتداء على زوجته وتوجيه أسلحتهم نحوها، فيما اعتقلت الأسير القائد طارق قعدان بتاريخ 13/11/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري قبل أن تتراجع وتوجه لائحة اتهام ضده.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه ستة أطفال؛ واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال أحد عشر اعتقالاً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر ثورة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري وأول من خاض الإضراب المفتوح عن الطعام ضد هذه السياسة، أما الأسير الشيخ طارق قعدان فقد ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة، وهو من أوائل من خاضوا معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.