شكوى ضد ترامب لمنع نقل السفارة الأميركية للقدس

وطن للأنباء: قررت مجموعة من المحامين البدء بإجراءات تقديم شكوى في المحكمة الاتحادية الأميركية ضد الرئيس دونالد ترمب لمنع نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

وقال المحامي الفلسطيني غاندي أمين إن الدعوى سترفع بشكل شخصي، وسيشترك فيها إلى جانبه المحامي الأردني سمير الجراح والأميركي مارتن ماكين، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف أنهم سيحاولون إجبار المحكمة الفدرالية على منع نقل السفارة للقدس، لما يترتب على ذلك من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع "سنطالب بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالسكان المقدسيين نتيجة نقل السفارة"، معتبرا أن نقل السفارة الأميركية سينزع الهوية العربية الإسلامية عن القدس مقابل هوية يهودية عنصرية محتلة بموجب القانون الدولي.

وأوضح أمين أنهم سيقومون بجمع أكبر عدد من التوكيلات من المقدسيين في القضية ليجري رفع الدعوى خلال الشهر الجاري أو بداية أبريل/نيسان المقبل.

وسبق أن رفع المحامي أمين والمحاميان الأردني والأميركي دعاوى سابقة لدى ذات المحكمة ضد الخزينة الأميركية، معتبرين أنها لا تراقب تحويل أموال التبرعات الموجهة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أمس الاثنين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن السلطة الفلسطينية ستقدم قريبا شكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح رأفت أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيقدم شكوى ضد الإدارة الأميركية على خلفية إعلان ترمب بشأن القدس لمخالفته كافة القوانين والقرارات الشرعية الدولية.

وكان ترمب قد أعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بإجراءات نقل سفارة بلاده إليها.