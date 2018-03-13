مستوطنون يعتدون على مزارع جنوب نابلس ويقطعون أشجارا في دير الحطب

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مزارع أثناء حراثته لأرضه في بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مستوطني "يتسهار"، هاجموا المزارع محمد حسن نجار، خلال حراثته الأرض، ما أدى إلى إصابته برضوض عقب استهدافه بالحجارة، وتكسير مقدمة الجرار الزراعي.

على الصعيد ذاته، قال أهالي قرية دير الحطب إن المستوطنين قاموا بتقطيع عددا من أشجار الزيتون في أراضيهم القريبة من مستوطنة "ألون موريه".