بالفيديو.. انفجار يستهدف موكب الحمدالله في غزة

غزة- وطن للأنباء: انفجرت عبوة ناسفة في موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، بعد دخوله قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وأفاد مراسلنا بأن الإنفجار أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأورد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الإنفجار أسفر عن وقوع 7 إصابات، حيث استهدفت المنفذون الموكب بإطلاق النار بعد وقوع التفجير.

ولم يصب الحمدالله واللواء فرج بأذى.

من جهتها، استنكرت حركة حماس استهداف الموكب، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم لـ وطن للأنباء، إن "الاعتداء على موكب الحمدالله هو عمل مدان ومستنكر".

وأضاف قاسم "حماس تطالب الجهات الأمنية في قطاع غزة ببذل اقصى اقصى الجهد لكشف ملابسات ما حدث وتقديم الجناة للقانون".

وتابع "هذا العمل واضح أن اهدافه غير وطنية، تهدف لتخريب جهود المصالحة، والمستفيد منها بالتأكيد هو الاحتلال الإسرائيلي".

وقال قاسم "حماس تؤكد أنه لا يجب على مثل هذه الأفعال المستنكرة أن تؤثر على المسارات الوطنية".

واستنكر قاسم "التسابق باتهام الحركة بالوقوف خلف الحادث"، و"الحملة الإعلامية" التي تشن ضدها.

من جانبه، قال الحمد الله خلال افتتاح محطة الصرف الصحي ما حدث معنا اليوم على معبر بيت حانون يزيدنا إصراراً على مواصلة الخلاص هذا الانقسام، وسنعود إلى قطاع غزة في أي وقت نشاء رغم التفجيرات.

وتابع: "هناك مؤامرة كبيرة تستهدفنا ولن نسمح لها أن تمر".

وأدانت الرئاسة الانفجار، محملة حركة حماس المسؤولية عن استهداف الموكب.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الاعتداء على موكب حكومة الوفاق اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم "وزارة داخلية غزة" إياد البزم، إن إنفجاراً وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات، والموكب استمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.