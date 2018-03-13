مواطن يسلم مركبته غير القانونية للشرطة في الخليل

وطن للأنباء: قام المواطن احمد محمود مخارزة، اليوم الثلاثاء، بتسليم مركبته غير القانونية لمركز شرطة الظاهرية جنوبي الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأن المواطن قام بالحضور الى مركز شرطة الظاهرية وابدى رغبته بتسليم مركبته غير القانونية وذلك لقناعته التامة بما تسببه من خطورة على حياته وحياة الاخرين وتلبية منه للنداءات المتكررة التي اطلقتها الشرطة للأخوة المواطنين حول ضرورة التخلص من مركباتهم غير القانونية حفاظا على حياتهم وحفظا للأمن والنظام العام , حيث قام بتسليم المركبة لمدير المركز ” .

وأضاف البيان بأن الشرطة تقدمت بالشكر والتقدير للمواطن مخارزة على هذه اللفتة , مطالبة باقي الاخوة المواطنين الى الحذو حذوه والتخلص من مركباتهم غير القانونية حفاظا على حياتهم وارواحهم.