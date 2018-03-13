ملادينوف يدين الهجوم على موكب الحمد الله ويطالب بإجراء تحقيق فوري

وطن للأنباء: أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الهجوم على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة.

وقال ملادينوف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، يجب إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف: ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة، تتحمل حماس مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب والمضايقة والعنف.

وأشاد ملادينوف بقيادة رئيس الوزراء وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزة وتحقيق المصالحة. وقال: "أولئك الذين استلهموا ونفذوا هجوم اليوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام. يجب ألا يسمح لهم بالنجاح".