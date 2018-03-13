الاحتلال يعتقل 4 شبان بزعم تنفيذهم عملية اطلاق نار قرب مستوطنة شرق البيرة

وطن للأنباء-وكالات: زعمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة فلسطينية، نفذت عمليات إطلاق نار على أهداف عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر موقع “0404” الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 3 شبان فلسطينيين، “دون الكشف عن هوياتهم ومناطق سكنهم”، زاعمًا مسؤليتها عن عمليات إطلاق نار على أهداف عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة البيرة

وادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن المعتقلين مسؤولون عن عمليات إطلاق نار على موقعٍ لجيش الاحتلال قرب مستوطنة “بيسغوت”، المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي البيرة.

يُذكر أن الأيام الأخيرة شهدت عدة عمليات إطلاق نار صوب أهداف إسرائيلية في منطقة مستوطنة “بيسغوت”؛ كان آخرها أول أمس حين استهدف مقاومون فلسطينيون موقعًا للجيش، دون الحديث عن وقوع إصابات، إضافة إلى عمليات إطلاق نار سابقة في جنين ونابلس.