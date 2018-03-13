الاحتلال يعتقل مواطنة وطفلها و4 آخرين في القدس

القدس- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنة ابتسام عبيد، ونجلها الطفل نايف (15 عاما)، فضلا عن استدعاء زوجها للتحقيق في العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة ذاتها كل من: سعدي وسام الرجبي (12 عاما)، ومحمد ماهر غزاونة (13 عاما)، ونادر مازن محيسن (17 عاما)، ويوسف محمد درويش (15 عاما).

يذكر أن بلدة العيسوية تخضع لحصار عسكري مشدد منذ أكثر من 6 أسابيع، للضغط على السكان لوقف المواجهات في البلدة ضد الاحتلال.