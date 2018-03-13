ماذا قال عيتاني بعد الافراج عنه ؟

وطن للأنباء- وكالات: فور إصدار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا قراراً بإخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني ، سارع الأخير بنشر أول تغريدة له على صفحته على تويتر بعد إطلاق سراحه وقال: "شو ناطرين ؟! يلا قوموا لاقوني ع الطريق الجديدة جيبوا الحلو من عند الصفصوف والداعوق ونمر الوادي والعصير من عند السلام الصعيدي يلا اشتقتلكم".

وغرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلا: "مبروك الحريّة يا زياد. مبروك لرياض أبو غيدا المؤتمن على العدالة، مبروك إلى شعبة المعلومات التي تحمي كلّ لبناني. مبروك للبنان ومبروك يا بيروت وأهلها الصامدين...".

من جانبه، علّق المخرج والكاتب المسرحي يحيى جابر على تخلية سبيل عيتاني، وكتب على حسابه عبر فايسبوك: "ألف سلامة لنجاته... وعسى ان يكون خاتمة الاضحية و الضحايا".