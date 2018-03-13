روسيا: القبض على 60 شخصاً يجندون عناصر داعش في موسكو

وطن للأنباء- وكالات: أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن كل من جهاز الأمن الفدرالي، ووزارة الداخلية الروسية عملا على إحباط نشاط مجموعة إجرامية في موسكو وضواحيها كانت تعمل على تجنيد أنصار لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأشار جهاز الأمن الفدرالي إلى أنه تم إلقاء القبض على 60 شخصا.

وجاء في بيان الجهاز الأمني: "جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية نجح في إحباط نشاط مجموعة إجرامية إثنية في موسكو وضواحيها نظمت قناة تجنيد أنصار للمنظمة الإرهابية الدولية "داعش" في سوريا والعراق للمشاركة في الأعمال القتالية… فضلا عن التسوية غير المشروعة للأوضاع القانونية للمهاجرين من دول آسيا الوسطى في روسيا".

وأضاف البيان: " خلال عمليات التفتيش في 17 منزلا تم العثور على 3 مختبرات لتزوير الوثائق وعدد كبير من الأختام وطوابع تشير إلى عبور حدود الدولة الروسية واستمارات بطاقات دائرة الهجرة الروسية وأصول ونسخ جوازات السفر للدول الأجنبية".

ويذكر أن إجراءات التحقيق وعمليات التفتيش لا تزال مستمرة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من قطع قناة الهجرة غير الشرعية في موسكو وضواحيها وأنه تم القبض على 60 مواطنا أجنبيا، ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي تم إثبات وجود صلة بين منظمي قناة الهجرة غير الشرعية ومبعوثي التنظيمات الإرهابية الدولية.